Federico Chiesa potrebbe tornare in Serie A. L’attaccante del Liverpool, ceduto dalla Juventus la scorsa estate, potrebbe diventare un nome caldo nel calciomercato dopo una stagione difficile in Inghilterra.

Inter, Chiesa via dai Reds, nerazzurri pronti all’ingaggio

Poco spazio per l’ex Fiorentina, non pochi problemi fisici, hanno reso il primo anno in Premier League molto duro. Adesso che sta bene lo spazio è poco, ma per Chiesa si è riacceso l’interesse di diverse squadre europee. Il giocatore potrebbe lasciare i Reds già nella prossima estate. Su di lui c’è anche l’Inter, che a lavorerà per rivoluzionare il proprio attacco in vista della prossima stagione.

Federico Chiesa, già seguito da Marotta la scorsa estate, potrebbe chiedere al Liverpool la cessione, di partire anche in prestito con diritto di riscatto, formula preferita da Marotta, ma l’ostacolo principale rimane l’ingaggio del giocatore. In Inghilterra Chiesa percepisce infatti quasi 7,5 milioni di euro, una cifra che l’Inter non sembra disposta a mettere sul piatto, almeno per il momento. Ma l’estate è vicina e le trattative sono aperte.