Inter travolgente: battuto lo Slavia Praga in UCL (3-0)

L’Inter supera lo Slavia Praga e conquista la seconda vittoria consecutiva della sua UEFA Champions League. Nel secondo turno della massima competizione europea, gli uomini di Chivu superano i cechi grazie alla doppietta di uno sfavillante Lautaro Martinez e al secondo gol stagionale di Denzel Dumfries, bravo a raccogliere il bell’assist di Marcus Thuram. I nerazzurri sono stati dominanti fin dai primi minuti, dimostrando buona fluidità in fase offensiva; adesso testa a sabato, quando i milanesi affronteranno la Cremonese per la sesta giornata di Serie A.

Inter-Slavia Praga, il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (67′ Akanji), Acerbi, Bastoni; Dumfries (76′ Darmian), Sucic, Calhanoglu, Zielinski (67′ Barella), Dimarco; Thuram (67′ Bonny), Lautaro Martinez (66′ Esposito). All. Chivu.

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Stanek; Vlcek, Chaloupek, Zima, Hashioka (84′ Chytil); Dorley, Zafeiris, Sadilek (46′ Schranz); Doudera (49′ Mbodji), Kusej (46′ Chory), Provod (70′ Cham). All. Trpisovsky.

Reti: 30′ e 65′ Lautaro Martinez, 34′ Dumfries

Ammoniti: 48′ Bisseck (I), 56′ Schranz (SP), 61′ Lautaro Martinez (I)

Espulsi: nessuno