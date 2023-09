Inter, Zanetti: “Lautaro l’ho portato io a Milano. Il Real? Ho scelto i nerazzurri per i valori. E su Lukaku…”

Due allenatori che sicuramente hanno segnato la tua carriera sportiva: uno è Marcelo Bielsa, l’altro è José Mourinho, due stili molto diversi. Cosa ti ha lasciato ciascuno di loro?

“Mi resta la capacità di Bielsa di tirare fuori il meglio di noi e di rendere la sua una squadra difficile da affrontare, e poi la sua umiltà e capacità di risvegliare in ogni giocatore lo spirito di cui parla sempre e la sua metodologia di lavoro. Con Mourinho mi è rimasta la capacità di convincere un gruppo di poter fare cose importanti, che anche se vincere la Serie A era l’obiettivo potevamo fare un altro passo, cioè vincere la Champions League, e finalmente ci siamo riusciti. Parliamo di un allenatore molto qualificato e con molta personalità”.

A proposito di allenatori, avete rinnovato il contratto di Simone Inzaghi. Come leader, cosa significa? Stabilità, riconoscimento dei meriti…

“È difficile giudicare perché sono decisioni personali che bisogna prendere e si mettono in gioco tante cose. Nella mia carriera ho dovuto affrontare situazioni di questo tipo; in cui avrei potuto lasciare l’Inter per altri club importanti, ma nel mio caso la decisione finale pendeva sempre verso la società per come mi sentivo, nei suoi valori e nelle sue persone, e questo per me è più importante di qualsiasi numero. Ma questo non significa che andare in Arabia sia la cosa peggiore. Sono decisioni personali”.

Una di quelle decisioni è stata quella di non venire a Madrid. Perché hai deciso di non venire al Real Madrid?