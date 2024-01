Juventus-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

All’Allianz Stadium di Torino, si affrontano Juventus e Empoli nel secondo anticipo del sabato. I bianconeri di Allegri hanno conquistato la vetta della classifica dopo il successo per 0-3 arrivato nella trasferta di Lecce. I ragazzi di Nicola, al diciannovesimo posto, arrivano alla gara forti dalla vittoria contro il Monza per 3-0. Nel precedente dello scorso campionato i piemontesi si imposero per 4-0. La partita con fischio d’inizio alle 18.00 sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Marin, Grassi, Żurkowski, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola.