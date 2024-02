Juventus-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

La Juventus ospita il Frosinone nel lunch match della 26ª giornata. I bianconeri hanno ottenuto solamente due punti nelle ultime quattro partite e non vince in casa dal match contro il Sassuolo del 16 gennaio. I ciociari in trasferta hanno portato a casa solo 3 punti e preso ben 30 gol, peggior squadra del nostro campionato per rendimento fuori dalle mura amiche. La sfida dello Stadium sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky domenica 25 febbraio alle ore 12:30.

Probabili formazioni di Juventus-Frosinone

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco