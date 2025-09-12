Juventus-Inter parla Cuadrado: “La Juve è la Juve. Inzaghi ha avuto fiducia in me”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Juan Cuadrado, uno che di Derby d’Italia se ne intende, otto stagioni con la Juventus ed una stagione con la maglia nerazzurra ne fanno unp dei giocatori con più esperienza in questa sentitissima partita.

Attualmente Cuadrado veste la maglia del Pisa, e nella sua intervista ha voluto ricordare le sue annate ed i suoi particolari Derby:

“La Juve è la Juve, si è rinforzata con giocatori forti, ma l’Inter è la più forte. Anche se l’anno scorso non ha vinto nulla. Che vinca la migliore!“. “Sono un tifoso bianconero. Mia madre vive ancora lì, i miei figli sono nati a Torino. Lucas ha sei anni, Lucia nove. Ho vissuto otto stagioni magiche, ho vinto cinque scudetti e diverse coppe. L’unico rimpianto resta la finale di Champions persa a Cardiff”

Queste invece le parole sull’Inter, una stagione sfortunata in cui giocò solamente 12 partite:

“L’infortunio al tendine d’Achille mi ha condizionato, ma ho fatto parte di un gruppo di campioni e vinto lo scudetto della seconda stella. Scelsi l’Inter perché la famiglia voleva restare in Italia. Mi sono trovato bene con tutti, Simone Inzaghi ha sempre avuto fiducia“.