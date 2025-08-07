Juventus, intreccio con il Nottingham: Sangaré in orbita bianconera, Douglas Luiz verso il ritorno in Premier

La Juventus valuta un nuovo innesto per il centrocampo. L’eventuale partenza di Douglas Luiz, finito nel mirino del Nottingham Forest, potrebbe aprire le porte all’arrivo di Ibrahim Sangaré in bianconero. Un’operazione che, al momento, resta in fase esplorativa ma che trova una logica tecnica e finanziaria nelle esigenze di entrambe le società. Sangaré, classe 1997, è reduce da una stagione deludente in Premier League, dove non è riuscito a confermarsi dopo l’ottimo percorso al PSV. A Nottingham ha faticato ad imporsi, complice qualche problema fisico. Tuttavia, il suo profilo continua a essere apprezzato in ambito europeo: fisicità, senso della posizione e capacità di recupero palla sono qualità che Igor Tudor considera centrali per il suo sistema di gioco. La vecchia signora considera il centrocampista ivoriano una possibile occasione a basso costo. L’ operazione si configurerebbe come uno scambio tecnico, eventualmente con conguaglio a favore dei bianconeri, considerando le valutazioni superiori di Douglas Luiz.

Douglas Luiz: un gioiello europeo offuscato dal grigiore bianconero

Il brasiliano, arrivato solo un’estate fa, ha deluso le aspettative. Poche presenze, impatto minimo e scarso feeling con l’ambiente. Ma in Premier League la sua reputazione è rimasta intatta e i numeri lo confermano. Nella stagione 2023/24 con i villains, Douglas Luiz ha totalizzato 9 gol e 5 assist in Premier, risultando decisivo nella storica qualificazione in Champions League del club di Emery. Mediano moderno, tecnico e continuo, ha saputo imporsi tra i migliori interpreti del ruolo nel campionato più competitivo d’Europa. Proprio per questo il Nottingham lo considera un profilo ideale per rinforzare la mediana. In bianconero, però, non è mai riuscito a incidere. La Juventus non esclude quindi una cessione, soprattutto se da questa può nascere un’operazione in grado di portare linfa nuova al centrocampo, più adatta alla visione tattica di Tudor.