Juventus, le ultime sul rinnovo di Chiesa

Come riporta il Corsport, inizia la lunga volata verso la fine della stagione. Federico Chiesa non è più al centro del progetto della Vecchia Signora e il suo futuro resta un grande interrogativo.

Juventus, il futuro di Chiesa

A parte un inizio di stagione brillante, con quattro gol in cinque partite, che hanno fatto sognare i tifosi bianconeri, l’intera stagione è stata costellata da alti e bassi, problemi fisici e prestazioni troppo discontinue. A Frosinone e a Genova è stato addirittura fischiato. La Juve vorrebbe prolungare il suo contratto per almeno una stagione ed evitare il rischio di perderlo a zero dopo un anno, ma finora non ci sono stati passi in avanti. Il finale di stagione sarà decisivo e Chiesa dovrà rilanciarsi subito, approfittando della notte in cui mancheranno Vlahovic e Milik.