Juventus, quando torna Milik?

Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Arek Milik. L’attaccante della Juventus non è mai stato a disposizione di Thiago Motta in questa stagione e attualmente si trova in Polonia per proseguire il percorso di riabilitazione, secondo quanto riportato da calciomercato.com. Fino ad ora, il centravanti aveva svolto un lavoro differenziato presso la Continassa, senza mai aggregarsi al gruppo.

Juventus, Milik in Polonia: nessuna certezza sui tempi di recupero

Milik sarebbe dovuto rientrare all’inizio della stagione dopo l’infortunio rimediato nell’ultima amichevole prima dell’Europeo. Tuttavia, i tempi di recupero si sono dilatati fino a far ipotizzare un ritorno in campo verso la fine del 2024. Proprio quando sembrava pronto per il reintegro, un nuovo stop fisico ha ulteriormente complicato la situazione. Al momento, non vi sono certezze su quando il tecnico potrà finalmente contare sul centravanti polacco.