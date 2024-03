Juventus, Rabiot e McKennie lavorano a parte | In dubbio il match con l’Atalanta

Rabiot, McKennie e Perin lavorano a parte. In dubbio una loro convocazione per la sfida contro l'Atalanta

La Juventus sta preparando la sfida di domenica allo Stadium contro l’Atalanta. L’allenamento odierno dei bianconeri non prevede novità sul fronte infortuni: Rabiot e McKennie hanno saltato il match contro il Napoli e restano in dubbio per la partita contro i nerazzurri. Il texano ha fatto lavoro differenziato sul campo mentre il francese ha passato tutta la sessione mattutina in palestra.

Verso Juve-Atalanta, a parte anche Perin

Oltre ai due centrocampisti, chi deve recuperare dal proprio infortunio è Mattia Perin. L’ex Genoa ha lavorato a parte sul campo e anche lui potrebbe tornare presto a disposizione dei convocati di Massimiliano Allegri.