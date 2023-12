Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia in vista della sfida contro il Genoa, ha annunciato che Moise Kean non sarà a disposizione per la gara di domani a causa di un dolore dovuto a una pregresse lesione ossea alla tibia sinistra. L’attaccante dunque, si sottoporrà a una terapia conservativa e resterà a riposo; la magneto terapia servirà a farlo recuperare.

I tempi di recupero di Kean

Allegri nella conferenza stampa ha parlato così dell’infortunio di Kean: “Abbiamo deciso di fermare Kean per quel problema alla tibia che abbiamo portato avanti. Lui è stato bravo ad allenarsi e soffrire, ma ora è arrivato il momento di fermarlo per 3-4 settimane per risolvere“. Nulla da fare dunque per l’attaccante della Juventus che tornerà nel 2024.