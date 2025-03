La Fiorentina rialza la testa con Gosens (1-0). Quarta partita consecutiva senza gol per il Lecce

Tra Fiorentina e Lecce va in scena una partita poco spettacolare con tanti errori e diversi problemi mostrati nelle ultime settimane dalle due squadre. A fare la differenza è stato l’episodio al 9′ di gioco: Dodo crossa perfettamente dalla destra e trova sul secondo palo Gosens che un’incornata precisa la mette sull’altro angolo sul quale Falcone non può arrivarci. Al 73′ c’è un rigore per la Fiorentina per fallo di mano di Pierret, sul dischetto va Beltran che colpisce il palo spiazzando Falcone. Si capisce che non è serata per l’argentino pochi minuti dopo quando dal limite dell’area calcia e prende in pieno la traversa. Sul ribaltamento di fronte la più grande occasione di fare 1-1 ce l’ha Danilo Veiga che salta secco in area il difensore e col mancino spedisce fuori.

Tabellino del match

Reti: 9′ Gosens

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (81′ Comuzzo), Pablo Marì, Ranieri; Dodo (87′ Moreno), Ndour, Cataldi (69′ Fagioli), Mandragora, Gosens; Zaniolo (87′ Gudmundsson), Beltran. All. Palladino

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert (86′ Danilo Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo (64′ Sala); Coulibaly, Pierret; Tete Morente, Berisha (64′ Rebic), Karlsson (64′ Helgason); Krstovic. All. Giampaolo

Arbitro: Livio Marinelli

Ammoniti: 17′ Beltran, 45+2′ Berisha, 51′ Gallo, 61′ Zaniolo, 86′ Mandragora