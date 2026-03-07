La Juve cala il poker, Pisa con un piede in B (4-0)

La Juve conquista tre punti pesanti per la zona Champions
Juve da Champions, i bianconeri di Spalletti calano il poker contro il Pisa, nerazzurri verso la Serie B. Ritrova il gol anche Yildiz, Boga ancora in rete.
Il Tabellino di Juve Pisa
JUVENTUS. Perin, Bremer, Gatti (46′ Kelly), Locatelli, Conceicao (76′ Miretti), Yildiz (82′ Kostic), Kalulu, Thuram (76′ Koopmeiners), McKennie, Cambiaso, David (46′ Boga). Allenatore Spalletti. A disposizione : Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Openda, Cabal.
PISA. Nicolas, Angori, Caracciolo, Marin (60′ Loyola), Leris (60′ Cuadrado), Højholt (60′ Piccinini), Durosinmi (76′ Iling-Junior), Aebischer, Coppola, Moreo, Calabresi (76′ Stojilkovic). Allenatore Hiljemark. A disposizione : Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Albiol.
ARBITRO. Sacchi di Macerata.
ASSISTENTI. Di Gioia (Nola) – Laudato (Taranto).
IV UFFICIALE. Turrini di Firenze.
VAR. Marini di Roma 1.
AVAR. Giua di Olbia.
GOAL. 54′ Cambiaso, 65′ Thuram, 75′ Yildiz, 93′ Boga.
AMMONITI. Marin, Leris, Caracciolo, Bremer.
ANGOLI. 4 – 4.
RECUPERI. 1′ – 3′.