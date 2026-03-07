Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Marzo 8, 2026
La Juve cala il poker, Pisa con un piede in B (4-0)

Tre punti per la Champions per Spalletti, ancora in gol Boga

Fabiano Corona
31
juventus calcio
JEREMIE BOGA PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Juve conquista tre punti pesanti per la zona Champions

Juve da Champions, i bianconeri di Spalletti calano il poker contro il Pisa, nerazzurri verso la Serie B. Ritrova il gol anche Yildiz, Boga ancora in rete.

Il Tabellino di Juve Pisa

JUVENTUS. Perin, Bremer, Gatti (46′ Kelly), Locatelli, Conceicao (76′ Miretti), Yildiz (82′ Kostic), Kalulu, Thuram (76′ Koopmeiners), McKennie, Cambiaso, David (46′ Boga). Allenatore Spalletti. A disposizione : Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Openda, Cabal.

PISA. Nicolas, Angori, Caracciolo, Marin (60′ Loyola), Leris (60′ Cuadrado), Højholt (60′ Piccinini), Durosinmi (76′ Iling-Junior), Aebischer, Coppola, Moreo, Calabresi (76′ Stojilkovic). Allenatore Hiljemark. A disposizione : Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Albiol.

ARBITRO. Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI. Di Gioia (Nola) – Laudato (Taranto).

IV UFFICIALE. Turrini di Firenze.

VAR. Marini di Roma 1.

AVAR. Giua di Olbia.

GOAL. 54′ Cambiaso, 65′ Thuram, 75′ Yildiz, 93′ Boga.

AMMONITI. Marin, Leris, Caracciolo, Bremer.

ANGOLI. 4 – 4.

RECUPERI. 1′ – 3′.

