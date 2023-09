La nuova stagione di Serie B: quali sono le favorite

Anche una veloce occhiata alla lista delle squadre destinate ad affrontarsi nel campionato di Serie B 2023/2024 è sufficiente per rendersi conto di come la prossima stagione dovrebbe riservare parecchie emozioni. E per quanto le sorprese siano sempre dietro l’angolo, alcune squadre partiranno con i favori del pronostico. Dalla Sampdoria del nuovo tecnico Pirlo al Palermo, passando per il Bari, ancora scottato dalla finale dei playoff persa, fino a Cremonese e Spezia: la lotta per conquistare la A sarà serratissima. In attesa che il calciomercato entri nel vivo, con acquisti e cessioni destinate a cambiare le forze in campo, nelle prossime righe verranno presentati i favoriti per la vittoria della Serie B .

La Samp si affida a Pirlo

Mesi con il fiato sospeso per le note vicende finanziarie e la discesa in Serie B: è stato davvero un anno davvero infernale per la Samp. E, come se non bastasse, i tifosi blucerchiati sono stati costretti ad assistere al ritorno del Genoa nel massimo campionato italiano. Si ripartirà da Pirlo, pronto a rimettersi in gioco in Italia dopo la passata esperienza alla guida della Juventus. Un compito non facile attende il bresciano, che non potrà più contare sull’apporto in campo di Quagliarella, giunto al termine del contratto. Pirlo avrà comunque a disposizione una squadra caratterizzata da diversi giovani prospetti interessanti, a partire da Delle Monache, l’anno scorso a Pescara. Tra i veterani si ricordano, invece, Falcone e Audero.

Il Palermo di Corini riprova l’assalto alla A

La passata stagione il Palermo è arrivato a un passo dai playoff, vedendoli sfuggire a causa del pareggio con il Brescia e alla contemporanea vittoria in extremis della Reggina sull’Ascoli. Il rinnovo per altri 4 anni del contratto di Brunori è la base da cui ripartire. Corini non si è voluto nascondere indicando come l’obiettivo sia lottare per andare in Serie A. Si è detto contento degli acquisti fatti finora, in particolare di quello di Vasic, che ritiene un ottimo “tuttocampista”.

Bari e Cremonese pronte al grande salto