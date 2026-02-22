La Roma cala il tris con la Cremonese e allunga sulla Juve

Roma, tre punti per il quarto posto
TABELLINO
ROMA-CREMONESE 3-0
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi (1’ st El Aynaoui), Celik (40’ st Ziolkowski), Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza (11’ st Venturino), Pellegrini (27’ st Pisilli); Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Arena, Vaz, Hermoso. All.: Gasperini
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin (29’ st Faye), Payero (1’ st Bondo), Thorsby, Maleh, Pezzella (29’ st Djuric); Bonazzoli, Sanabria (17’ st Vardy). A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Bianchetti, Ceccherini, Pavesi, Grassi, Vandeputte. All.: Nicola
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 14’ st Cristante, 32’ st N’Dicka, 41’ st Pisilli
Ammoniti: Thorsby (C), El Aynaoui (R)