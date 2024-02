Lazio, il punto sugli infortunati | Zaccagni ora è un caso

La Lazio deve fare i conti con gli infortuni, tra cui quello di Zaccagni che lo sta tenendo lontano dal campo ormai da un mese. L'esterno biancoceleste continua a ritardare il suo ritorno in campo per il dolore.

Continua ad avere difficoltà Mattia Zaccagni che è ancora alle prese con il dolore per l’infortunio al piede riportato ormai un mese fa. Come riporta Il Messaggero, la distorsione all’alluce destro sta costringendo il numero 20 ad un’assenza prolungata, i cui tempi sembrano allungarsi ancora. Sembrava infatti in via di ripresa alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayern Monaco, ma il dolore è tornato e l’esterno salterà di certo il Bologna ed è in forte dubbio anche per il Torino. La speranza della Lazio è quella di riaverlo a disposizione per la trasferta di Firenze. Ieri l’ex Hellas si è allenato a parte, mentre le riserve completavano la ripresa post match e i titolari svolgevano uno scarico.

Non solo Zaccagni, la Lazio aspetta di recuperare giocatori in tutti i ruoli

Solo palestra per Vecino (out per un problema all’adduttore sinistro e squalificato col Bologna), Rovella (alle prese con la pubalgia e destinato al forfait domenica) e infine Pellegrini, non al meglio col flessore, ma che invece cercherà di recuperare. Verrà valutato oggi infine Hysaj dopo l’infortunio al piede destro per il quale si teme una distorsione.