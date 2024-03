Lazio, missione Bayern Monaco per dimenticare Di Bello

Lazio, missione Europa

La formazione di Sarri pronta a sfidare il Bayern Monaco, i biancocelesti sognano il passaggio del turno, in terra tedesca non sarà facile respingere le offensive del Bayern, una missione europea quasi impossibile per la Lazio. La formazione capitolina dovrà dare il massimo, di fronte un Bayern Monaco protagonista di alti e bassi in campionato, ma dalla qualità assoluta nei singoli. Servirà una Lazio perfetta, passare il turno e dimenticare ‘Di Bello’ il sogno in casa biancoceleste. Parola al campo.