In un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Luciano Moggi ha parlato della situazione della Lazio.

Il pensiero di Moggi

In particolare, ha parlato del fatto che la squadra di Maurizio Sarri è indietro in campionato. Per lui, questo è dovuto all’addio di due giocatori: Milinkovic-Savic e Igli Tare. Ecco le sue considerazioni: “Avevo previsto che sia Napoli che Lazio non avrebbero ripetuto quanto fatto l’anno scorso. Hanno venduto Milinkovic-Savic e chi aveva governato le cose insieme a Lotito se n’è andato. Tare? Non è voluto andare in alcune situazioni dove era stato sollecitato. È uno dei migliori troverà collocazione. Può permetterselo”.