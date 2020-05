Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste: Lazio Style Radio 89.3. L’estremo difensore albanese ha sottolineato la forza del gruppo di Inzaghi, ribadendo come i calciatori si sentano parte di una famiglia.

Le parole di Strakosha sul ritorno agli allenamenti

“È un sospiro di sollievo, forse per noi è un po’ più facile rimanere a casa. Ma neanche noi eravamo abituati a tutto questo. Vedere l’erba, i compagni e il mister è stata una cosa bellissima. In quarantena mi allenavo e vedevo film, passavo così le giornate. Inoltre Formello è un posto molto sicuro e dotato di ogni comfort. Uno dei più belli e più puliti. Con le nuove regole è ancora meglio, allenarsi qui è un’altra cosa rispetto al parco. Siamo carichi, in una posizione di classifica che ci permette di sognare. Anche quando non eravamo così in altro, la forza non è mai mancata. Immagina adesso che siamo secondi. Siamo super positivi e vogliamo tornare a giocare.”

Su Inzaghi

“Lui è il nostro allenatore da molto tempo affronta sempre tutto con la mentalità giusta. Serviva poco da parte sua, che comunque ci ha sempre chiamato per sapere come stavamo. Anche perché se non hai la carica quando sei secondo in classifica, allora vuol dire che questo sport non fa per te. Ma oltre al mister Ci sono anche Grigioni, Zappalà. Anche il direttore Tare ha sempre creduto in me, dal primo giorno all’ultimo, anche quando non ci credeva più nessuno. Lo stesso mister Inzaghi, ha dimostrato la sua fiducia mettendomi in campo quando nessuno se l’aspettava. Per questo li ringrazierò per sempre e li voglio ripagare con il lavoro per dimostrargli che avevano ragione”.

Sul suo momento

“Tutto quello che sta arrivando non me l’aspettavo. Ringrazio Dio per questi momenti, con il duro lavoro e buono obiettivi si possono ottenere grandi risultati”

Giocare le partite a porte chiuse

“Giocare a porte chiuse è una delle cose più brutte che ci siano. Ma è un momento di difficoltà per tutto il mondo. Noi siamo carichi, vogliamo ripartire, ma senza mettere nessuno in pericolo”

La partita emblematica di questa stagione secondo Strakosha

“La nostra prospettiva su questa stagione è cambiata dopo l’Atalanta. La mentalità è cambiata da quella incredibile rimonta dallo 3-0 a 3-3. E’ scattata una molla in noi”