L’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo, è intervenuto a Rai Radio 1 per commentare il sorteggio di Champions League. L’ex centrocampista ha reputato non benevolo il sorteggio dei biancocelesti e oltre a parlare del momento dell’Inter capolista, si è voluto focalizzare sul momento della Lazio.

Lazio, le parole di Marco Parolo

“La squadra si è fermata nel percorso di crescita. Con la perdita di Milinkovic-Savic che dava tante soluzioni sul piano tattico si è perso l’equilibrio. L’anno scorso la Lazio convertiva quasi tutte le occasioni create in gol, quest’anno non sta succedendo. La squadra arriva meno in porta con cattiveria però ha fatto un grande percorso in Champions, forse perché più stimolata. In Italia però per fare bene contro squadre che ti conoscono, bisogna stimolare i giocatori con qualcosa di diverso, anche a livello mentale e questo spetta al mister farlo“.