Lazio, Romagnoli pensa all’addio a fine stagione: le motivazioni

Il matrimonio fra la Lazio e Romagnoli potrebbe finire in estate. Per giocare nella sua squadra del cuore ha rifiutato importanti offerte dalla Premier League, accettando un contratto quinquennale da 3,4 milioni di euro offerto da Lotito. Adesso però la situazione è cambiata, tanto che il calciatore starebbe valutando di lasciare i biancocelesti per ragioni economiche e tattiche.

Lazio, Lotito ascolterà offerte per Romagnoli

Secondo Il Messaggero, Lotito avrebbe promesso a Romagnoli un adeguamento di contratto,che però ad oggi non è ancora arrivato. Inoltre, l’arrivo di Tudor ha portato un rilevante cambiamento tattico, passando da un 4-3-3 a un 3-4-2-1 con marcatura a uomo. L’ex Milan sta faticando a gestire questo cambiamento, come si è visto nella situazione di calcio d’angolo che ha portato al gol di Mancini nel derby. Per questi motivi, entrambe le parti valuteranno eventuali proposte di altri club nel corso del mese di giugno.