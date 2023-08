Lazio, Sarri: “Tanti giocatori fuori condizione, questo mi preoccupa”

Le parole dell’allenatore biancoceleste, intervenuto dalla pancia dello Stadio Olimpico dopo il triplice fischio della partita con il Genoa, a Sky. Ecco le sue parole.

Lazio, le parole di Maurizio Sarri

“Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto a Lecce, anche solo per atteggiamento. Abbiamo fatto una brutta fase iniziale di partita, timorosi. Dal 20′ abbiamo fatto anche bene: ci è mancato il guizzo degli attaccanti. Va preso come un passo in avanti, anche se il risultato ci condanna, sebbene mi sembra un risultato un po’ bugiardo. I passi in avanti da fare sono ancora tanti ma ho visto un atteggiamento diverso”.

“Mi preoccupa il fatto che ho ancora calciatori fuori condizione, qualcuno si è allenato poco, i nuovi sono arrivati ad agosto, c’è chi viene da un contratto scaduto ed era 2 mesi che non si allenava. Kamada in questo momento è come un giocatore il 25 luglio, non può essere in condizioni straordinarie. Sono situazioni da mettere a posto e in questo momento le stiamo pagando, ma se l’atteggiamento è quello degli ultimi 70′ lo faremo”.

“Nei primi 20 minuti abbiamo perso tantissimi palloni in uscita e ti porta ad essere esposto. Poi abbiamo fatto bene nella distribuzione palla, l’unico contropiede l’abbiamo preso a quattro minuti dalla fine. A livello qualitativo i primi 20 minuti sono stati scadenti. E poi la qualità dei nostri attaccanti è superiore, di solito ci consente di risolvere le partite. Stasera non abbiamo saltato l’uomo ed abbiamo fatto troppo poco per far diventare l’assedio redditizio”.

Lazio, Sarri si riaffaccia al mercato