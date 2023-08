Retegui gela l’Olimpico | La Lazio ferma ancora a 0 punti

Lazio-Genoa chiude la seconda giornata di Serie A, dove ci sono state già molte sorprese. La squadra di Sarri deve rialzare la testa dopo la brutta sconfitta con il Lecce, ma davanti si trova i rossoblù di mister Gilardino che sa dare del filo da torcere. Nel primo tempo subito colpo di scena. Il Genoa inizia subito a ritmi alti facendo girare bene il pallone in modo fluido da metter in difficoltà il biancocelesti, che tentano a loro volta di affacciarsi con qualche occasione pericola. Il Grifone, però, non demorde e dopo una bella azione in uscita, trova il vantaggio grazie a Matteo Retegui che si fa trovare pronto sulla respinta di Provedel. E’ 0 a 1. La Lazio non sta a guardare e rialza il baricentro per cercare di recuperare la partita, ma le varie occasioni create non vengono concretizzate nel migliore dei modi. Si va al riposo con i rossoblù in vantaggio. Nel secondo tempo la trama non cambia i ragazzi di Sarri tentato in tutti i modi di recuperare lo svantaggio ed a complicare le cose anche qualche episodio sospetto, dove la Var ha preferito lasciar correre. Il Genoa cerca di tenere botta coprendosi e gestendo il pallone per addormentare i ritmi di gioco. Nulla da fare per la Lazio che è ferma a quota 0 punti dopo due partite, Sarri su tutte le furie. Per il Genoa di Gilardino, invece, una grande vittoria contro una big, dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina.

Lazio-Genoa, tabellino e risultato (0-1)

Reti: 16′ Retegui

Ammonizioni: Cataldi, Malinovskyi, Pellegrini, Frendrup, Zaccagni, Immobile

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (dal 21′ st Pellegrini); Kamada (dal 21′ st Vecino), Cataldi (dal 34′ st Castellanos), Luis Alberto; Felipe Anderson (dal 21′ st Isaksen), Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Furlanetto, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Sana Fernandes. Allenatore: Sarri

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli (dal 40′ st Martin), Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman (dal 25′ st Thorsby); Malinovskyi (dal 25′ st Hefti), Gudmundsson; Retegui (dal 25′ st Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, De Winter, Biraschi, Hefti, Thorsby, Aramu, Jagiello, Ekuban, Puscas, Fini. Allenatore: Gilardino.