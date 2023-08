Lazio-Genoa, le ultimissime sulle formazioni

Lazio a caccia del riscatto dopo una bruttissima partenza al Via del Mare. Sarri sceglie il 4-3-3 con Provedel tra i pali; Casale e Romagnoli centrali difensivi, supportati da Marusic e Lazzari sugli esterni; centrocampo affidato al trio composto da Cataldi, Luis Alberto e Kamada; in avanti Felipe Anderson e Zaccagni con in Immobile al centro.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Bani, Vasquez, Dragusin; Sabelli, Thorsby, Strootman, Martin; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino.