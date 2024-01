Lazio, spunta un nuovo nome per la difesa

Stando a quanti riportato da Sky Sport Repubblica Ceca, Lazio e West Ham sarebbero interessate all’acquisto di Atakan Karazor, difensore centrale tedesco classe ’96 con passaporto turco, attualmente in forza allo Stoccarda. Karazor, che gioca spesso come mediano fisico e potente in una linea a tre difensori,

Lazio, sfida con il West Ham per il difensore

Nonostante l’interesse di Lazio e West Ham, la situazione di Atakan Karazor allo Stoccarda rimane incerta. Il difensore ha manifestato il desiderio di rimanere nel club tedesco, rendendo difficile immaginare un trasferimento durante questa sessione di mercato. La sua presunta inclusione nella lista dei potenziali acquisti è ancora priva di conferme ufficiali. La vicenda legale che ha coinvolto Karazor nell’estate del 2022 – fu arrestato a Ibiza con l’accusa di stupro e rilasciato un mese dopo su cauzione – aggiunge un elemento di complessità alla sua valutazione come possibile rinforzo.