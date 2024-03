Lazio, spuntano i primi nomi per la panchina: addio Sarri?

Sarri e Lotito sembrano sempre più distanti alla Lazio, con l’addio del Comandante che sembra essere l’ipotesi più probabile a fine stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla base di questa situazione ci sarebbe una profonda differenza di vedute e di pensiero. Lotito ha affermato che nessuno ha mai messo in discussione il mister, mentre Sarri ha recentemente criticato la società attribuendo a essa le colpe di un mercato deludente dopo la partita contro la Fiorentina. Nonostante il sogno della Champions sia svanito contro il Bayern Monaco, alla Lazio restano il campionato (con un ritardo considerevole rispetto alle altre squadre) e la Coppa Italia. Tuttavia, le prossime partite potrebbero essere le ultime di Sarri sulla panchina biancoceleste, nonostante abbia un contratto fino al 2025.

Lazio, i possibili sostituti e nuovi nomi per la panchina

Con l’eventuale partenza di Sarri, spuntano già nuovi nomi per la panchina della Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alcuni dei candidati includono Tudor, Palladino e Gilardino. Tuttavia, c’è anche attenzione verso gli ex giocatori, con il recente “Forza Lazio” pronunciato in diretta da Conceiçao che ha emozionato i tifosi. Un altro nome che circola è quello di Almeyda, campione in Grecia con l’AEK Atene, mentre il sogno più ambizioso sembra essere quello di Scaloni, che ha vinto il mondiale da ct dell’Argentina nel dicembre 2022.