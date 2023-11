Lecce: i convocati di D’Aversa per la sfida contro la Roma

Dopo la bruciante sconfitta in Coppa Italia contro il Parma, il Lecce torna a pensare al campionato con l’importante sfida dell’Olimpico contro la Roma di Mourinho.

Nel dettaglio

Il club pugliese ha diramato la lista dei convocati di mister D’Aversa per la sfida contro i giallorossi. Assenti tre giocatori: Dermaku per un infortunio muscolare, Corfitzen per la lussazione della spalla e Listkowski per una sindrome influenzale.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja.

Difensori: Baschierotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Samjlovic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Almqvist, Banda, Burnete, Krstovic, Piccoli, Sansone, Strefezza