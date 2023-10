Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni del TG1 riguardo la vicenda del nuovo sponsor della Roma: “Ho a cuore l’interesse e la tutela della mia città, degli abitanti di Roma e del mio Paese. Probabilmente altri vedono più l’aspetto economico e come tale lo rincorrono”.

Lotito sulla scritta SPQR

Il patron biancoceleste si è poi espresso sulla scritta SPQR, messa in mostra dai giallorossi: “Per il fatto stesso che l’amministrazione comunale non ha trovato nulla in contrario nei confronti dell’altro club, non vedo perché lo dovrebbe trovare nei confronti della Lazio.”