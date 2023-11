Luca D’Angelo ad un passo dallo Spezia

Mancano solo gli annunci ufficiali, Luca D’Angelo sarà il nuovo allenatore dello Spezia, per lui contratto fino a Giugno 2025, obiettivo primario salvare lo Spezia dal baratro della Serie C.

Già ieri pomeriggio l’ormai ex Pisa era a La Spezia per discutere del contratto e della lista di collaboratori che porterà con se, oggi pomeriggio D’Angelo sarà già in campo per dirigere il nuovo allenamento a Pian Di Follo.

D’Angelo doveva già essere in Liguria nella scorsa estate, ma poi la dirigenza bianconera scelse Alvini, che ha portato in dote una sola vittoria, con una squadra che ha il potenziale per primeggiare in Serie B.