Luca Toni: “L’Inter mi piace, Juve favorita senza coppe ma sarà un campionato equilibrato”

Luca Toni parla di corsa scudetto

L’ex campione del mondo Luca Toni parla ai microfoni di romanews: “L’Inter è partita fortissimo. L’ho vista dal vivo un paio di volte, è una squadra che mi piace. Ha preso sicurezza, gioca forte, ha una rosa importante e tanti giocatori. La Juventus non ha coppe, quindi secondo me è avvantaggiata. La cosa positiva è che secondo me sarà un campionato equilibrato. La favorita per lo Scudetto? È tutto molto equilibrato. Inter e Juve sono forti, anche il Napoli rimane una buona squadra. Il Milan, a parte la batosta nel derby, stava facendo bene. Ripeto, sarà un campionato equilibrato e non come l’anno scorso che il Napoli l’ha chiuso subito”.