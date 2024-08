Lukaku: “Sono abituato a segnare all’esordio. Molto contento di ritrovare Conte”

Intervistato a Dazn al termine della sfida vinta contro il Parma, Romelu Lukaku, nuovo attaccante del Napoli è tornato a parlare del suo trasferimento in azzurro. Queste le parole riprese da TMW: “Un onore giocare per questa società e questi tifosi. E assieme a questi ragazzi, mi hanno accolto benissimo. Abbiamo lavorato duro, gli sforzi in allenamento hanno ripagato”.

Ti aspettavi di segnare subito?

“Sono abituato in carriera a segnare l’esordio. Abbiamo vinto, era questo l’importante”.

Sei contento di ritrovare Conte?

“Molto contento. Ora dobbiamo lavorare, è un percorso che inizia oggi”.