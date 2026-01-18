Malen-Dybala, la Roma espugna Torino (0-2)

La Roma vola con Malen e Dybala

Si presenta alla grande il nuovo acquisto della Roma Malen, giocate da campione e gol per il nuovo arrivato ed un feeling con Dybala da top player. Malen trova un gol annullato per fuorigioco, e subito dopo la rete valida per il vantaggio giallorosso. Nella ripresa è Dybala a chiudere la sfida. Un 2 a 0 esterno che regala tre punti pesantissimi ai capitolini. Buona la prima per Malen, Gasperini ha la sua punta di diamante. Nel finale esordio anche per Robinio Vaz, subito protagonista e vicino al gol.

TABELLINO TORINO-ROMA 0-2

Marcatori: 26′ Malen, 72′ Dybala

TORINO (3-5-2): Paleari 6; Ismajli 5, Tameze 5.5, Coco 5; Lazaro 5, Ilkhan 6 (77′ Anjorin sv), Vlasic 5.5, Gineitis 5.5 (46′ Casadei 6), Aboukhlal 6 (31′ Pedersen 6); Ngonge 6 (76′ Nije sv), Adams 5.5. All. Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Hermoso 6 (22′ Ghilardi 6); Rensch 6 (76′ Tsimikas sv), Cristante 6, Koné 6, Wesley 6; Pellegrini 6 (53′ Soulè 6), Dybala 7.5 (76′ Pisilli sv); Malen 7.5 (76′ Vaz sv). All. Gasperini

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Ismajli (T), Mancini (R), Vlasic (T)

Espulsi: –