Milan, 20 milioni per il centrocampista | Koné e Cardoso le alternative a Fofana

Il Milan vuole chiudere a breve per il centrocampista con caratteristiche di contenimento. Non è un segreto l’interesse fortissimo per Youssouf Fofana, centrocampista francese del Monaco che va in scadenza a fine stagione ma per il quale da Montecarlo continuano a chiedere 35 milioni. La richiesta, viste le condizioni e la situazione contrattuale, è ritenuta eccessiva per i rossoneri che non vogliono spendere oltre 20 milioni e sperano che la volontà del giocatore possa fare la differenza.

Milan, se il Monaco non abbassa le pretese ecco le alternative a Fofana

Se invece i monegaschi non dovessero cedere, come scrive la Gazzetta dello Sport, sono già pronte le alternative. Nel caso specifico si tratta di Manu Koné, francese del Borussia Moenchengladbach e fresco argento olimpico, e di Johnny Cardoso, americano del Betis Siviglia ma con passaporto italiano. Per entrambi il Milan potrebbe arrivare ad offrire una cifra vicina ai 20 milioni.