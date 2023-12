Ismael Bennacer, appena tornato a giocare con il Milan di Stefano Pioli, dopo aver subìto un infortunio al ginocchio destro, ha parlato davanti ai microfoni di Sky in merito alla Coppa d’Africa. Queste sono state le parole del giocatore algerino: “Io voglio ritrovare il ritmo, poi vedremo se sarò pronto. Parlerò anche con il mister della nazionale, esco da un infortunio importante”.

Bennacer ha poi proseguito: “Se non sarò pronto è meglio che prenda un giocatore che è al 100%. Vedremo come starò”.

Bennacer | Quanto è stato assente con il Milan

Bennacer, il quale è stato acquistato dai rossoneri nel 2019 e ha realizzato la prima rete con la maglia del Diavolo il 18 luglio 2020 contro il Bologna, è tornato a disposizione di Pioli in occasione del match Milan-Frosinone, dopo ben sei mesi di assenza, risultati molto pesanti per il Milan. La sua ultima partita è stata il derby contro i nerazzurri in Champions League.