L’amministratore delegato dei rossoneri Giorgio Furlani, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida che stasera attenderà il Milan. Sarà una partita dove i rossoneri potranno ottenere un solo risultato per sperare ancora nella qualificazione, per poi buttare le orecchie sulla sfida di Dortmund dove i tedeschi dovranno vincere per concedere il passaggio del turno ai rossoneri. L’amministratore delegato, ai microfoni ha voluto ribadire il concetto dell’assoluta necessità di un successo per il diavolo.

Milan, le parole di Giorgio Furlani

“E’ una finale, bisogna vincerla. E’ molto semplice; i ragazzi sono concentrati, veniamo per giocarcela. Speriamo bene. Leao è un grande campione, stasera sarà importante averlo perché ci aiuta molto. Ibra menomale che è tornato, è un vincente e sono sicuro che porterà un sacco di cose buone. Sono davvero contento che lavoreremo insieme“.