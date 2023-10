Il Milan si interroga sul futuro di Giroud. La carta d’identità recita 37 anni e la dirigenza rossonera dovrà ponderare una decisione fondamentale. Olivier Giroud vuole rinnovare ancora per una stagione con il Milan. Questa era una notizia che circolava nell’aria già da alcuni mesi e di cui avevamo già scritto in precedenza, tuttavia l’intento, rimarcato dallo stesso giocatore, è quello di rimanere in rossonero e adesso vi è la certezza. Calciomercato Milan, il francese sogna di restare

Lo sfogo di domenica è considerato un caso isolato e non sarà assolutamente determinante in merito alla scelta futura del giocatore e della dirigenza. Tuttavia, Giroud per rimanere dovrà essere consapevole che non sarà più considerato un titolare.

Il Milan infatti sta cercando una punta sul mercato giovane e con alto potenziale di crescita. Il francese ovviamente avrà i suoi spazi, ci sarà bisogno anche di lui e servirà soprattutto anche nello spogliatoio per educare e dare il buon esempio ai giovani. Riteniamo che non ci dovrebbero essere problemi sulle cifre. Anche i rossoneri vogliono ancora tenersi in casa l’attaccante francese. In primavera il tutto verrà formalizzato.