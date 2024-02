Milan, il dato spaventa: i rossoneri sono secondi per espulsioni in Europa

Con l’analisi fatta da TMW, si può notare come il Milan sia la seconda squadra per espulsioni in Europa. Ieri a Monza in una gara già complicata, ci ha pensato Luka Jovic a complicarla ancora di più: l’attaccante si è fatto espellere lasciando in 10 gli uomini di Pioli e facendo rimediare così alla squadra rossonera il suo sesto cartellino rosso in stagione.

Milan, ecco tutti gli espulsi di questa stagione

Questi sono stati fino ad ora tutti gli espulsi del Milan in campionato:

–Tomori vs Roma

–Maignan vs Genoa

–Thiaw vs Juventus

–Giroud vs Lecce

–Calabria vs Atalanta

–Jovic vs Monza