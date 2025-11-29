Milan in vetta con un gol di Leao, furia Lazio (1-0)

Il Milan batte la Lazio 1 a O
Milan in vetta, Leao regala la vittoria ai rossoneri, Maignan si conferma un muro tra i pali. La Lazio non ci sta, nel finale negato un calcio di rigore ai biancocelesti al Var tra le proteste, espulso Allegri.
IL TABELLINO
Milan-Lazio 1-0
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (20′ st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku (37′ st Ricci), Leao.
Allenatore: Allegri
Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini (40′ st Tavares): Guendouzi, Basic (40′ st Noslin), Vecino (17′ st Dele-Bashiru), Isaksen (25′ st Pedro), Dia (17′ st Castellanos), Zaccagni
Allenatore: Sarri
Arbitro: Collu
Marcatori: 7′ st Leao (M)
Ammoniti: Tomori (M), Pellegrini (L), Gabbia (M), Romagnoli (L), Ricci (M), Zaccagni (L)
Espulsi: