Milan-Inter, il derby potrebbe giocarsi lunedì 22 aprile | Attesa per domani l’ufficialità

Milan-Inter, domani si decide

La stracittadina tra Milan e Inter potrebbe giocarsi lunedì 22 aprile, con i rossoneri che, reduci dalla trasferta di Roma del giovedì precedente potrebbero usufruire di un giorno in più per preparare il delicatissimo match. Questo è quanto riportato da Milanews.it, che svela come domani ci sarà il comunicato ufficiale da parte della Lega Serie A.

Un derby che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri, una stracittadina mai cosi importante soprattutto in casa Inter. Un derby della Madonnina attesissimo, la possibile decisione di giocarlo lunedi potrebbe sicuramente registrare polemiche, si attendono decisioni ufficiali.