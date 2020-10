Milan, la rivincita di Maldini: dalla telefonata a Ibra alla conferma di Pioli

Paolo Maldini ha dedicato un’intera carriera al Milan. Con la maglia rossonera ha vinto tanto ed è riuscito a scrivere un pezzo di storia di questa squadra. Adesso anche da dirigente ottiene voti alti.

Erano tanti i dubbi in casa Milan. La coppia Leonardo-Maldini non ha funzionato e così Gazidis aveva deciso di sostituire il brasiliano con Boban. Anche il croato è stato accompagnato all’uscita e Paolo Maldini stava per subire lo stesso trattamento.

L’ex capitano rossonero, oggi dirigente, ha sempre lavorato in modo professionale ed è riuscito a costruire una squadra competitiva seguendo quelli che erano i parametri della società: giocatori giovani e talentuosi e futuribili.

Maldini non ha sbagliato un colpo e la telefonata a Ibrahimovic per convincerlo a restare, così come la conferma di Pioli hanno ripagato al meglio questo club che è imbattuto da 21 gare.

Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Brahim Diaz e così via, sono i talenti del Milan voluti appunto da Maldini che si conferma un grande anche nelle vesti di dirigente e non solo in quelli di leggenda del calcio giocato.

