Milan-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

I rossoneri di Pioli a caccia dei tre punti casalinghi per confermarsi secondi in classifica

Il Milan ospita il Lecce a San Siro, i rossoneri puntano a vincere per confermarsi seconda forza del campionato e per allontanare più possibile la festa scudetto dell’Inter, obiettivo evitare che sia il derby in programma a fine mese la data della festa nerazzurra. Una gara importante per i rossoneri, un impegno sulla carta agevole ma da non sottovalutare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN LECCE

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli; Pulisic, Musah, Reijnders, Leao; Giroud. All. Pioli

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Dorgu, Piccoli, Banda; Krstovic. All. Gotti