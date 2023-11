Stando alle ultime notizie il Milan starebbe ragionando in ottica futura per perfezionare ulteriormente il proprio reparto offensivo.

Le mosse del Milan per il futuro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto a blindare il proprio gioiello della Primavera Francesco Camarda, per il giovane attaccante, che a breve farà 16 anni, pronto il primo contratto da professionista con scadenza fissata nel 2027(durata massima per un minorenne). Per quanto riguarda Lorenzo Colombo, attaccante classe 2000 ora in prestito al Monza, sempre La Gazzetta dello Sport afferma che il destino del giovane attaccante dei rossoneri sia rientrare dal prestito e rimanere a tutti gli effetti con il diavolo in vista della prossima stagione.