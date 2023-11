Il Milan guarda con molta attenzione la situazione intorno a Juan Miranda, esterno sinistro in forza al Betis. Come sappiamo, il classe 2000 si trasferirebbe a costo zero la prossima estate, tuttavia i rossoneri, avendo necessità di reperire con urgenza un vice Theo Hernandez, starebbero provando a convincere gli spagnoli a cedere il giocatore durante la sessione estiva del mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, passi in avanti per la fascia

Cosa che sembra fattibile, ma dietro pagamento di un compenso che divide ad oggi i due club. Il Betis chiede infatti una cifra superiore ai 3 milioni di euro, mentre il Milan non vuole andare oltre questa cifra. La situazione potrebbe quindi non sbloccarsi con l’esigenza da parte dei rossoneri di trovare una soluzione alternativa. Che peraltro è già in casa e si chiama Davide Bartesaghi.

Qualora infatti non si riuscisse a trovare un accordo per Miranda, i rossoneri potrebbero ritenersi soddisfatti aumentando le responsabilità del giovane terzino. Una situazione probabilmente provvisoria fino a fine stagione, ma se Bartesaghi dovesse soddisfare le aspettative del tecnico, potrebbe essere direttamente promosso a vice Theo. Una situazione ad oggi in divenire. E c’è sempre il nome di Kelly per la difesa.