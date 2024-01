Milan, Pellegrino può finire in prestito: non solo la Sampdoria sul difensore

Il Milan tenterà fino all’ultima ora di mercato di acquistare un difensore per Stefano Pioli. In caso contrario i rossoneri potrebbero rimanere con gli attuali difensori ma non è da escludere che Marco Pellegrino possa partire in prestito per trovare maggiore minutaggio nella seconda parte di stagione.

Un club di Serie A sfida la Sampdoria

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe un altro club di Serie A che starebbe facendo un tentativo per il difensore. Si tratta della Salernitana che sfiderà la Sampdoria nelle ultime ore di calciomercato per prendere in prestito il giocatore.