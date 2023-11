Il Milan sta affrontando l’enorme problema degli infortuni, il quale sta condizionando il cammino dei rossoneri. Il Corriere della Sera ha riportato che la società milanese è intenzionata a esaminare la situazione attuale in modo che venga trovata una soluzione al più presto.

Il Milan e il problema degli infortuni | Su cosa lavorare

Il Milan, data la questione degli svariati infortuni, prova a far luce sui carichi di lavoro e sulla prevenzione. Inoltre, Stefano Pioli è sotto esame, in quanto quest’ultimo mese per il Milan sono stati davvero disastrosi. C’è stata la brillante vittoria contro il PSG in Champions League, ma il Milan adesso è atteso dal match di Serie A con la Fiorentina e soprattutto da quello di Champions League con i tedeschi del Borussia Dortmund. Queste due gare saranno decisive, soprattutto per l’allenatore, e una possibile uscita dall’Europa sarebbe ancora più compromettente per la panchina di Pioli.