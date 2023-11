Con la vittoria di ieri sera della Juventus all’Artemio Franchi di Firenze il Milan si vede distaccato dai primi due posti, con Napoli ed Atalanta che mettono pressione. La sconfitta casalinga contro l’Udinese ha messo il Diavolo in una cattiva condizione, con più di un’incertezza che è sorta nello spogliatoio.

Milan, Sacchi difende Pioli

Se da un lato qualcuno attribuisce la colpa ai giocatori o ad alcune scelte societarie, dall’altro c’è chi accusa mister Stefano Pioli, le cui difese sono state prese da Arrigo Sacchi in un intervento ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “C’è forse chi pensa che Pioli sia colpevole? Spero di no. Credo che l’errore più grave sia l’aver acquistato troppi stranieri. Chi viene dall’estero ci mette del tempo per capire il nostro campionato, il gioco, le metodologie. I ragazzi sembrano confusi e il risultato è che il Milan non è sempre una squadra”.