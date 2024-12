Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha commentato sul suo canale Youtube l’interesse della Juventus per quanto riguarda Fikayo Tomori.

Le parole di Pellegatti

“Nel caso in cui il Milan cedesse Tomori secondo me verrebbe quasi intesa come una provocazione nei confronti dei tifosi del Milan. Si è gia commesso l’errore di dare via Kalulu che avrebbe potuto esserci utile sulla fascia destra. Anche se seguendo i ragionamenti dei dirigenti del Milan è un ripiego a destra”.