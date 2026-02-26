Il Milan ha bisogno di fare gol, questo è quello che è venuto a mancare in molte gare. I rossoneri hanno bisogno di continuità e di mantenere il passo in campionato per raggiungere gli obiettivi. Intanto Max Allegri, per il prossimo match, ma anche in questo rush finale di stagione, si attende una reazione da Pulisic e Leao.

Milan, problemi in attacco, attesa una reazione

Max Allegri ha bisogno di nuove soluzioni offensive, i suoi due migliori marcatori sono fermi a quota 8 gol. Per quanto riguarda l’attaccante portoghese, a parte il gol del pari contro il Como, la classifica cannonieri fatica a muoversi nelle ultime uscite. Leao ha segnato al Cagliari l’ultimo gol vittoria, ed era inizio gennaio: poi due gol da due punti contro Genoa e Como. Lato Pulisic va ancora peggio: senza gol in tutto il 2026.

Il mercato è stato un disastro, con il flop Fullkrug, e l’arrivo sfumato di Mateta a gennaio fa presupporre che, in estate, si farà quel che si deve per regalare ad Allegri un numero 9 di livello. Da capire come andrà finire con giocatorei com Fullkrug, Gimenez e Nkunku. In teoria, dovrebbero essere esclusi dalla lista cessioni Leao e Pulisic, ma nel mercato nulla è scontato. Certo, l’intenzione è di non perdere i pezzi pregiati. C’è da rinforzare, non da ricostruire. Perché le basi sono state messe quest’anno e il lavoro di Allegri è stato importante.