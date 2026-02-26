Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 26, 2026
Home Serie A Milan, svolta in attacco: attesa una reazione da Pulisic e Leao

Milan, svolta in attacco: attesa una reazione da Pulisic e Leao

Di
Anna Rosaria Iovino
-
4
serie a tim 2023 2024: lazio vs milan
CHRISTIAN PULISIC INDICA IL SEGNO TRE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Milan ha bisogno di fare gol, questo è quello che è venuto a mancare in molte gare. I rossoneri hanno bisogno di continuità e di mantenere il passo in campionato per raggiungere gli obiettivi. Intanto Max Allegri, per il prossimo match, ma anche in questo rush finale di stagione, si attende una reazione da Pulisic e Leao. 

Milan, problemi in attacco, attesa una reazione

Max Allegri ha bisogno di nuove soluzioni offensivei suoi due migliori marcatori sono fermi a quota 8 gol. Per quanto riguarda l’attaccante portoghese, a parte il gol del pari contro il Como, la classifica cannonieri fatica a muoversi nelle ultime uscite. Leao ha segnato al Cagliari l’ultimo gol vittoria, ed era inizio gennaio: poi due gol da due punti contro Genoa e Como. Lato Pulisic va ancora peggio: senza gol in tutto il 2026. 

Il mercato è stato un disastro, con il flop Fullkrug, e l’arrivo sfumato di Mateta a gennaio fa presupporre che, in estate, si farà quel che si deve per regalare ad Allegri un numero 9 di livello. Da capire come andrà  finire con giocatorei com Fullkrug, Gimenez e Nkunku. In teoria, dovrebbero essere esclusi dalla lista cessioni Leao e Pulisic, ma nel mercato nulla è scontato. Certo, l’intenzione è di non perdere i pezzi pregiati. C’è da rinforzare, non da ricostruire. Perché le basi sono state messe quest’anno e il lavoro di Allegri è stato importante.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598