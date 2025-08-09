Milan, Tare rompe il silenzio: “Serve un centravanti vero”. Con Sesko verso lo United, salgono le quotazioni di Hojlund

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha chiarito subito la priorità del mercato estivo: un attaccante d’area. “Gimenez ha qualità, ma viene da un contesto diverso. Serve un centravanti vero, uno che in area faccia la differenza. È ciò che ci è mancato dopo Giroud.”

Nel corso di questa sessione di mercato, il diavolo ha valutato diversi profili: Darwin Nunez, Retegui, Vlahovic e Rasmus Hojlund, che nelle ultime ore è tornato ad essere un nome caldo. Lo United infatti, deciso a rinnovare il reparto offensivo, sta per chiudere con il RB Lipsia per Benjamin Sesko: 80 milioni più bonus per assicurarsi il classe 2003, pronto a prendersi la maglia da titolare. Con l’arrivo dello sloveno, Hojlund rischia di scivolare ai margini delle scelte di Ruben Amorim, rendendo un’eventuale operazione rossonera decisamente più accessibile. Il Milan osserva, pronto a cogliere l’occasione.