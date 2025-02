Il match dei Playoff di Champions League contro il Feyenoord è alle porte. Il Milan ha perso di misura all’andata, adesso il discorso per il ritorno è semplice semplice: bisogna battere gli olandesi e farlo con due gol di scarto.

Milan, serve una vittoria importante

Il tecnico del Diavolo ha già in testa quale potrebbe essere la chiave d’accesso agli ottavi di Champions del suo Milan: schierare in campo l’artiglieria pesante, ovvero il Fab Four, come una settimana fa in Olanda. Sergio Conceiçao la mette sulla qualità e sul coraggio, perché servono anche segnali di questo tipo quando c’è di mezzo una partita secca e con un solo risultato possibile.

Contro il Feyenoord a San Siro, il tecnico portoghese è pronto a schierare Gimenez davanti, Joao Felix libero di muoversi alle sue spalle e Pulisic e Leao larghi a cercare spazi in quella che, si immagina, sarà una difesa dura da superare. Il centrocampo sarà affidato ai soliti Fofana e Reijnders, gli esterni bassi saranno Walker e Theo, i due centrali, probabilmente, Tomori e Pavlovic. In porta il capitano Magic Mike. Il Milan dovrà in ogni caso attaccare con determinazione e provare a fare gol.